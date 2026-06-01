Nvidia представила новий чип, що впроваджує ШІ у комп’ютери та ноутбуки

Американська компанія Nvidia представила новий чип, який впроваджує можливості штучного інтелекту безпосередньо у ноутбуки та персональні комп’ютери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг, який перебуває на Тайвані з нагоди конференції Computex, заявив у понеділок, що комп’ютерний чип RTX Spark є частиною спільних зусиль Nvidia з Microsoft, спрямованих на «переосмислення персонального комп’ютера» для ери ШІ після трьох років співпраці. Хуанг повідомив, що Nvidia розробила чип RTX Spark з допомогою тайванської компанії MediaTek.

Новий чип призначений для локального запуску ШІ-агентів, а не для повної залежності від хмарних обчислень. На думку експертів галузі, ця розробка кардинально змінить взаємодію зі штучним інтелектом.

«RTX Spark має на меті перетворити традиційний персональний комп’ютер, орієнтований на додатки, на справді корисний персональний комп’ютер з агентним штучним інтелектом, який зрештою з’явиться в кожному домі в найближчі роки, оскільки приватні периферійні агенти ШІ стануть ключовими», – сказав співзасновник аналітичної компанії Counterpoint Research Ніл Шах.

За його словами, це стане моментом RTX Spark для сегменту персональних комп’ютерів, подібно до того, як це було з iPhone, ChatGPT або DeepSeek.

Зазначається, що новий чип та центральний процесор Nvidia Vera підкреслюють зростаючу орієнтацію компанії на продукцію для персональних комп’ютерів та центральних процесорів. Хуанг присвятив значну частину своєї промови на презентації саме чипа RTX Spark та процесора Vera.

Процесор Vera призначений для ШІ-агентів, а серед перших його користувачів – OpenAI, Anthropic та SpaceX, додав Хуанг.

Як повідомляв Укрінформ, американський технологічний гігант Nvidia, який є провідним розробником чипів для штучного інтелекту, планує збільшити щорічні витрати на Тайвані до 150 млрд дол. оскільки вважає острів «епіцентром революції ШІ».

