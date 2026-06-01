Samsung Electronics торік очолив ринок постачальників чипів пам'яті для авто

Південнокорейська компанія Samsung Electronics минулого року стала провідним світовим постачальником автомобільних мікросхем пам'яті, випередивши американського виробника мікросхем Micron.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Згідно зі звітом компанії S&P Global Mobility, опублікованим 31 травня, частка Samsung на світовому ринку автомобільних мікросхем пам'яті зросла до 40% минулого року з 35% у 2024 році.

За той самий період частка ринку Micron впала з 40% до 36%, що опустило американську компанію на друге місце.

Зростання Samsung частково було зумовлене розширенням її присутності в Китаї, одному з найшвидше зростаючих автомобільних ринків у світі.

Спостерігачі за ринком заявили, що Samsung Electronics отримала вигоду від зростання попиту на передові мікросхеми пам'яті у той час, як системи автономного керування стають все більш поширеними, а інформаційно-розважальні системи в автомобілях стають все більш складними.

Зазначається, що південнокорейський виробник мікросхем відомий тим, що постачає автомобільні мікросхеми пам'яті основним клієнтам, включаючи компанії Qualcomm, Bosch та Tesla.

Фото: Babak Habibi on Unsplash