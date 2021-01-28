Поліція арештувала озброєного чоловіка поблизу Капітолія

Поліція Капітолія США затримала чоловіка із Західної Вірджинії, озброєного пістолетом та 20 патронами, поблизу будівлі Конгресу Сполучених Штатів.

Про це повідомив у четвер CNN із посиланням на департамент столичної поліції, передає Укрінформ.

«Офіцер поліції Капітолію підійшов до незнайомого чоловіка, який намагався припаркуватися посеред перехрестя біля Капітолія США»,- зазначається в повідомленні.

Після перевірки в центральній консолі автомобіля був виявлений 9-міліметровий пістолет Sig Sauer, а також набої. Порушник був одразу затриманий правоохоронцями.

За інформацією поліції, вік чоловіка становить 71 рік. Йому висунуті звинувачення в носінні зброї без ліцензії та зберіганні незареєстрованих боєприпасів.

Черговий арешт озброєно особи відбувся на тлі неспокійної ситуації в Вашингтоні, що виникла після штурму будівлі Конгресу США, здійсненого натовпом прихильників Дональда Трампа. Тоді загинули п’ятеро людей, у тому числі поліцейський.

Як повідомлялося раніше, навколо Капітолію була посилена охорона, в американській столиці введена надзвичайна ситуація до проведення інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.