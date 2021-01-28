Поліція арештувала озброєного чоловіка поблизу Капітолія

Поліція арештувала озброєного чоловіка поблизу Капітолія

Відео
Укрінформ
Поліція Капітолія США затримала чоловіка із Західної Вірджинії, озброєного пістолетом та 20 патронами, поблизу будівлі Конгресу Сполучених Штатів.

Про це повідомив у четвер CNN із посиланням на департамент столичної поліції, передає Укрінформ.

«Офіцер поліції Капітолію підійшов до незнайомого чоловіка, який намагався припаркуватися посеред перехрестя біля Капітолія США»,- зазначається в повідомленні.

Після перевірки в центральній консолі автомобіля був виявлений 9-міліметровий пістолет Sig Sauer, а також набої. Порушник був одразу затриманий правоохоронцями.

За інформацією поліції, вік чоловіка становить 71 рік. Йому висунуті звинувачення в носінні зброї без ліцензії та зберіганні незареєстрованих боєприпасів.

Читайте також: У США затримали прихильника Трампа, який штурмував Капітолій із прапором Конфедерації

Черговий арешт озброєно особи відбувся на тлі неспокійної ситуації в Вашингтоні, що виникла після штурму будівлі Конгресу США, здійсненого натовпом прихильників Дональда Трампа. Тоді загинули п’ятеро людей, у тому числі поліцейський.

Як повідомлялося раніше, навколо Капітолію була посилена охорона, в американській столиці введена надзвичайна ситуація до проведення інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-