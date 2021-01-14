У США затримали прихильника Трампа, який штурмував Капітолій із прапором Конфедерації

У США правоохоронці заарештували людину, яка брала участь у штурмі Капітолію 6 січня, тримаючи в руках прапор прихильників Конфедерації часів Громадянської війни у США.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN із посиланням на представника правоохоронних органів.

Поліція заарештувала чоловіка, який минулого тижня був сфотографований у Капітолії, тримаючи під час заворушень прапор Конфедерації, повідомив неназваний представник правоохоронних органів.

Правоохоронець заявив CNN, що цей чоловік - Кевін Сіфрід із міста Делавер.

CNN звернувся до ФБР щодо коментарів та чекає на додаткову інформацію.

Як передавав Укрінформ, 6 січня в США стався силовий штурм будівлі Конгресу США, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, зокрема один правоохоронець. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолія від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

Фото: Saul Loeb/AFP/Getty Images