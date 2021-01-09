Канада поки не дозволить експлуатацію Boeing 737 MAX - Трюдо

Канада відкриє власний повітряний простір для літаків моделі Boeing 737 MAX лише упевнившись у їх абсолютній безпеці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Обмеження на перельоти Boeing 737 MAX у канадському авіаційному просторі залишатимуться чинними, поки ми не переконаємося у розгляді усіх безпекових занепокоєнь й запровадженні покращених процедур та тренувань екіпажу”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що навіть “одна авіакатастрофа та смерть - вже забагато”.

Як повідомлялося, авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році, однак у березні минулого року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинули майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу, в тому числі в Канаді, заборонили літакам сімейства MAX літати.

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Аварії спричиняло програмне забезпечення системи управління польотами MCAS через несправні показники датчиків.

Американські та європейські регулятори вже дозволили експлуатацію літаків після того, як Boeing запропонував внести зміни у програмне забезпечення й комп'ютерні системи авіалайнера. Канада поки не відновила польоти цього літака.