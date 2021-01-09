Міністр транспорту Індонезії підтвердив катастрофу літака Boeing

Міністр транспорту Індонезії Буді Карія Сумаді підтвердив, що пасажирський авіалайнер компанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі, неподалік острова Лакі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Teller Report з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією CNN Indonesia, уламки літака виявлено у Яванському морі, а місцеві жителі розповіли про "два вибухи".

Раніше речник МЗС України Олег Ніколенко поінформував, що, за попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти.

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами невдовзі після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти.

За попередніми даними, на борту лайнера було 59 людей.