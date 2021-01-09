Українців не було на борту літака, який зазнав катастрофи в Індонезії - МЗС

За попередньою інформацією, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти.

Як передає Укрінформ, про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Твітері.

"За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти", - написав Ніколенко.

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Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти.

За повідомленнями іноземних ЗМІ, уламки літака виявлені біля одного з островів по його маршруту.