В Індонезії пасажирський літак зник з радарів над Яванським морем

Пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Airline Geeks.

Літак авіакомпанії Sriwijaya Air рейсу SJ 182 вилетів з аеропорту "Сукарно-Хатта" о 14:30 за місцевим часом до міста Понтіанак.

Авіасудно почало повертати на північ, коли сервіс відстеження польотів в режимі онлайн FlightRadar24 зафіксував різку втрату ним висоти.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Сигнал літака втрачено за чотири хвилини після вильоту.

Припускають, що літак з 59 людьми на борту міг зазнати аварії над Яванським морем.

Міністерство транспорту Індонезії підтверджує, що проводиться пошуково-рятувальна операція.

Як повідомлялося, 29 жовтня 2018 року пасажирський літак Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак упав в море біля острова Ява, всі 189 людей на його борту загинули.