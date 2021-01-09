В Індонезії пасажирський літак зник з радарів над Яванським морем

В Індонезії пасажирський літак зник з радарів над Яванським морем

Укрінформ
Пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок з диспетчерами після вильоту зі столиці Індонезії Джакарти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Airline Geeks.

Літак авіакомпанії Sriwijaya Air рейсу SJ 182 вилетів з аеропорту "Сукарно-Хатта" о 14:30 за місцевим часом до міста Понтіанак.

Авіасудно почало повертати на північ, коли сервіс відстеження польотів в режимі онлайн FlightRadar24 зафіксував різку втрату ним висоти.

Сигнал літака втрачено за чотири хвилини після вильоту.

Читайте також: Авіатроща МАУ: лише Ірану здається, що проблема майже залагоджена – Єнін

Припускають, що літак з 59 людьми на борту міг зазнати аварії над Яванським морем.

Міністерство транспорту Індонезії підтверджує, що проводиться пошуково-рятувальна операція.

Як повідомлялося, 29 жовтня 2018 року пасажирський літак Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак упав в море біля острова Ява, всі 189 людей на його борту загинули.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-