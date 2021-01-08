Авіатроща МАУ: лише Ірану здається, що проблема майже залагоджена – Єнін

Іран не залучив ні Україну, ні будь-яку іншу сторону до написання проєкту фінального звіту технічного розслідування щодо обставин збиття літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» під Тегераном 8 січня 2020 року.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

За його словами, з іранського боку, можливо, здається, що проблема майже залагоджена, адже вже є фінальний звіт про технічне розслідування, кримінальне розслідування майже завершено; суму компенсації родичам жертв оприлюднено; єдине питання, що залишається на столі переговорів – вартість літака.

«Проте всі решта партнерів вважають зовсім інакше. Ані Україну, ані будь-яку іншу сторону Іран не залучив до написання проєкту фінального звіту технічного розслідування. Нам невідомі навіть імена обвинувачених в рамках іранського кримінального процесу (державна таємниця)», - уточнив він.

Заступник глави МЗС зазначив, що «ми навіть не торкалися теми компенсацій з Іраном на переговорах, наголосивши, що спочатку ми маємо з’ясувати всю правду про обставини трагедії і лише після цього можемо визначатися з рівнем компенсацій».

За його словами, компенсація за літак має бути сплачена не українському уряду, а страховим компаніям в порядку регресу.

«Яким би тернистим не був шлях до справедливості, ми сповнені рішучості пройти його, використовуючи для цього всі інструменти, якими володіють уряди України, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану», - підкреслив Єнін.

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Як повідомлялося, 8 січня 2021 року виповнився рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

8 січня 2020 року Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

11 січня ОГП перекваліфікував цю справу і розслідує її за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 276 ККУ).

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року поінформував, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

За даними іранського державного інформагентства IRNA, Тегеран збирається виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв.