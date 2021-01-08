Данілов не виключає перекваліфікацію справи про катастрофу літака МАУ на теракт

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не виключає можливість перекваліфікації кримінального провадження щодо катастрофи літака авіакомпанії МАУ на статтю про терористичний акт.

Про це Данілов заявив у коментарі журналістам, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, говорячи про родичів загиблих, він сказав, що є окрема ситуація, крім ситуації з родичами наших 11 загиблих громадян, “пов'язана з тим, хто здійснив цей терористичний акт, і для чого все це відбувалося”.

Данілова запитали, чи правильно його розуміють, що Україна класифікує цей інцидент як терористичний акт.

“Я дуже обережно вам кажу, що сьогодні є слідство, є стаття, по якій відбуваються певні процесуальні речі. Але є розуміння, що в будь-який час це може бути перекваліфіковано”, - сказав секретар РНБО, відповідаючи на питання.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2021 року виповнюється рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

8 січня 2020 року Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

11 січня ОГП перекваліфікував цю справу і розслідує це кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 276 ККУ).

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року надав звання Героїв України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року поінформував, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

За даними іранського державного інформагентства IRNA, Тегеран збирається виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв.

Фото: AA