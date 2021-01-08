Данілов вважає недостатньою запропоновану Іраном компенсацію за збиття літака МАУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що сума компенсацій, запропонована Іраном родинам загиблих в авіакатастрофі, недостатня.

Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, чи влаштовує українську сторону запропонований Іраном розмір компенсацій, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні є процедура, згідно з якою є певна пропозиція іранської сторони. Я не вважаю, що ми маємо її приймати. Вона не відповідає тій вині, яку має нести на собі держава Іран", - підкреслив секретар РНБО.

Відповідаючи на запитання, чи він вважає, що розмір компенсацій має бути більшим, Данілов повідомив, що це, перш за все, мають вирішувати родичі.

"Але ми вважаємо, що це... не та сума, про яку взагалі треба вести розмову", - уточнив Данілов.

За його словами, щодо цієї катастрофи продовжується слідство, триває нині дуже велика кількість експертиз, тощо.

Як повідомлялося, 8 січня 2021 року виповнюється рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року надав звання Героїв України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року поінформував, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

За даними іранського державного інформагентства IRNA, Тегеран збирається виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв.