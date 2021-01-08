Зеленський - про авіатрощу МАУ: Немає шансу, що такий злочин залишиться без покарання

Президент Володимир Зеленський переконаний, що всі винні у загибелі людей під час катастрофи літака МАУ в Тегерані обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав у Фейсбуці.

«Ми дуже добре пам’ятаємо цей день і цю жахливу трагедію. Сьогодні перша гірка річниця, річниця того чорного дня, коли було збито український пасажирський літак у небі Ірану. Трагедії такого масштабу – це завжди рубець на серці нації», - зазначив Зеленський.

За його словами, вже ні в кого немає сумнівів у тому, що двома ракетами були забрані життя 176 мирних людей на борту мирного літака.

«Не знати тоді, що в повітрі саме пасажирський літак, було неможливо. Не зрозуміти, що перша ракета вразила зовсім не військову ціль, також було неможливо. Це вже аксіоматичні дані», - підкреслив Президент України. За його словами, це те, що вдалося дуже швидко встановити завдяки професійній роботі українських спеціалістів з безпеки, експертів і дипломатів. Це те, з чим абсолютно погоджується світова спільнота.

«Зрозуміло, що всі винні в цій катастрофі обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. У сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Строку давності у таких злочинів теж немає», - наголосив глава держави.

Тим більше, додав він, що Іран уже визнав свою провину. «І ми, очевидно, також ідемо до дієвого покарання винних та отримання належних компенсацій для сімей загиблих. Все це обов’язково буде зроблено. Бо тільки так справедливо. Хоча все це, на превеликий жаль, уже ніколи не компенсує людських втрат», - сказав Президент.

Він також зазначив, що «найменше, що могла зробити держава для вшанування пам'яті наших людей, це відзначити їх званнями Героїв України. Назавжди закарбувати прізвища героїв у нашій історії. Екіпаж літака діяв абсолютно чітко й за правилами, все робив професійно, до останнього відповідаючи за життя пасажирів. Це також усі визнали».

Зеленський підкреслив, що зовсім скоро матимемо пам'ятне місце, куди могли б прийти родичі, близькі загиблих, просто громадяни, щоб згадати, подумати, посидіти поруч зі своїми.

При цьому Президент наголосив, що «скільки б часу та зусиль не потребував процес переговорів і вся необхідна міжнародна робота, ми отримаємо всі відповіді та обов’язково одержимо всі необхідні компенсації».

Як повідомлялося, 8 січня 2021 року виповнюється рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року присвоїв звання Героїв України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України», що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.