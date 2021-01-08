Катастрофа МАУ в Ірані: Кулеба каже, що робить все для встановлення справедливості

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що трагедія літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані, яка сталася 8 січня 2020 року, ніколи не буде забута.

Як передає Укрінформ, відповідний коментар Кулеби у Фейсбуці розмістило Міністерство закордонних справ України.

“В цей день рівно рік тому ми всі прокинулись в іншому світі. Світі, в якому від іранської ракети загинули 176 цивільних осіб - пасажирів літака українських авіаліній рейсу PS 752. Це були громадяни України, Канади Великої Британії, Швеції, Афганістану та Ірану. Я схиляю голову в пам’ять про кожного загиблого, і розділяю біль кожної рідної людини загиблих. Ми пам’ятаємо і ніколи не забудемо цю трагедію”, - сказав Кулеба.

За його словами, він та його команда вживають всіх можливих та неможливих заходів на всіх рівнях: консульському, авіаційному, кримінальному і міжнародно-правовому, які мають на меті лише один результат — встановлення справедливості.

“Для нас справедливість — це правда. І ми робимо все, щоб точно встановити всі обставини збиття нашого літака. Справедливість — це верховенство права. Я впевнений, що настане день, коли абсолютно всі винні у цій трагедії будуть належним чином притягнуті до відповідальності», - уточнив глава українського МЗС.

Кулеба запевнив, що “ми робимо і продовжимо робити все, щоб цей день настав якнайшвидше”.

Як повідомлялося, 8 січня 2021 року виповнюється рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.