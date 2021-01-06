Єнін - про компенсації жертвам авіатрощі: Іран часто через ЗМІ «тестує» можливу реакцію

Україна у ситуації із збиттям літака МАУ бере до уваги лише офіційно підтверджену інформацію, зокрема, й стосовно компенсацій її жертвам, оскільки Іран через ЗМІ часто «тестує» можливу реакцію всередині країни і за ї межами.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі «Громадського радіо», коментуючи озвучені іранською стороною суми компенсацій для сімей кожної жертви катастрофи літака МАУ.

Дипломат зауважив, що Україна вже неодноразово стикалася з ситуаціями, коли в іранських ЗМІ з’являлася та чи інша інформація стосовно трагедії під Тегераном.

«Ми розглядаємо це як свого роду тестувальний елемент можливої реакції як всередині Ірану, так і міжнародних партнерів іранської сторони. Часто завданням є розконцентрувати увагу, змістити фокуси. Водночас ми надзвичайно обережно ставимося до будь-яких повідомлень в іранських ЗМІ і до того моменту, поки ми не отримуємо офіційних підтверджень з іранського боку, ми намагаємося утримуватися від відповідних коментарів», - сказав Єнін.

У цьому контексті він зауважив, що коли йдеться про визначення сум компенсацій родичам жертв авіакатастрофи літака МАУ, до уваги треба брати декілька чинників.

«Перше – це справжні причини цієї катастрофи, які будуть встановлені саме в рамках технічного розслідування, другий елемент – це рівень співпраці іранської сторони з іншими міжнародними партнерами, зокрема Україною, і третє – ми візьмемо до уваги передовий міжнародний досвід у цій сфері при веденні аналогічних переговорів за аналогічних трагічних обставин», - зазначив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна 31 січня отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

За даними IRNA, уряд Ірану затвердив суму у 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака МАУ.

Літак був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Зокрема на борту були 11 громадян України - двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.