Мутація коронавірусу: Єврокомісія – проти «транспортної ізоляції» Британії

Єврокомісія виступила проти повної заборони повітряного та залізничного сполучення з Великою Британією, де виявлено новий штам коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Після швидкого зростання кількості випадків COVID-19 у Великій Британії, з яких значна частина спричинена новим варіантом вірусу, Єврокомісія ухвалила сьогодні рекомендації щодо скоординованого підходу до заходів з обмежень у подорожах та на транспорті… Хоча, важливо вжити швидких тимчасових запобіжних заходів, щоб обмежити подальше поширення нового штаму вірусу, і всі несуттєві подорожі до Великої Британії мають стримуватися, важливі подорожі та транзит пасажирів мають бути збережені. З огляду на це треба припинити дію заборони на польоти та залізничне сполучення, щоб ... запобігти перериванню ланцюга постачання», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Єврокомісії, обмеження та повна заборона на транспортне сполучення з Великою Британією, запроваджені у ряді країн Євросоюзу, не вирішать проблеми. Водночас наголошується, що для суттєвих подорожей необхідно дотримуватися суворих засобів перестороги.

Зокрема, люди, які скористаються принципом свободи руху з Великою Британією, який є чинним до завершення перехідного періоду, мають звільнятися від обмежень у пересуванні країною після проходження тесту або карантину.

Фахівці, які подорожують із професійною метою, наприклад медичні працівники, мають пройти тестування на коронавірус за 72 години до відбуття, що має звільнити їх від проходження карантину.

Персонал, який обслуговує транспортні засоби, необхідно звільнити від вимог щодо тестування або карантину. Якщо ж цього не уникнути, це має робитися у спосіб, який дозволить уникнути суттєвих переривань у транспортному сполученні.

Транзит пасажирів має здійснюватися без карантину. Влада країни прибуття може вимагати результати тесту, і про це пасажири мають бути поінформовані заздалегідь.

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Все транспортне сполучення між Великою Британією і ЄС має продовжуватися з використанням вже випробуваних «зелених ліній» та інструкцій з організації авіасполучення. Це необхідно, зокрема, для своєчасної доставки вакцинвід коронавірусу.

Медичні органи в країнах ЄС мають вживати заходів для оперативного виявлення нового штаму вірусу та звертати увагу, передусім, на тих, хто подорожував до Великої Британії та повернуся звідти протягом минулих 14 днів. До людей із ознаками хвороби мають застосовуватися відповідні заходи, включаючи ізоляцію, тестування та відстеження контактів.

У ЄК нагадали, що з 1 січня 2021 року Велика Британія стане для ЄС третьою країною, і держави Євросоюзу почнуть застосовувати щодо неї рекомендації щодо обмеження несуттєвих подорожей відповідно до рішень Ради ЄС.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.

Фото: АА