Україна не заборонить в’їзд з Британії, але введе низку обмежень

Україна не заборонятиме в’їзд подорожніх із Великої Британії.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд України на даний момент не буде забороняти в’їзд подорожуючих з Великої Британії. Будуть діяти лише такі обмеження: подорожуючі з Великої Британії повинні мати поліс медичного страхування, який покриває випадок інфікування і подальшого лікування від COVID-19, негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 48 годин від перетину кордону. У разі відсутності тесту має бути визначене місце 14-денної самоізоляції з встановленням додатку "Вдома”, - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що наявність полісу медичного страхування є обов’язковою умовою для в'їзду негромадян України.

Водночас, за словами Ляшка, громадянам України рекомендується утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів, Австралії, де зафіксовані випадки циркуляції нового штаму коронавірусу, а також від відвідання будь-яких країн, які віднесено до червоної зони.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.