ВООЗ скликає зустріч через новий штам коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скличе збори для обговорення стратегії протидії новому штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге у Твіттері.

«У відповідь Європейське регіональне бюро ВООЗ скличе країни-члени для обговорення стратегій тестування та зниження ризиків передачі вірусу», - написав Клюге.

Точної дати зустрічі він не назвав.

За словами Клюге, наразі недостатньо інформації щодо нового штаму вірусу, тому посилення профілактичних заходів є критично важливим.

«Обмежувати поїздки для стримування поширення (вірусу – ред.) є розумним, поки ми не отримаємо більш детальної інформації», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.