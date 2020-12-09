Орбан каже, що від домовленостей щодо бюджету ЄС відділяє «лише сантиметр»

На саміті ЄС у четвер може бути розв'язано проблему бюджету Спільноти на 2021-2027 роки, який Угорщина і Польща зараз погрожують ветувати.

Про це під час візиту до Варшави у вівторок після переговорів з польськими лідерами заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає кореспондент Укрінформу з посиланням на Interia.pl.

«Думаю, що у нас хороші шанси вирішити цю справу цього тижня під час зустрічі у четвер на саміті (ЄС – ред.). Нас від цього відділяє сантиметр. Ми виступаємо спільно як єдиний польсько-угорський блок»,- заявив Орбан.

Читайте також: Експрезиденти Польщі закликають уряд не блокувати бюджет ЄС

Він зазначив, що упродовж останніх днів було багато зустрічей між ним і польськими колегами, в результаті чого досягнуто з Польщею згоду з кількох питань.

«Позиції Угорщини і Польщі в цей час повністю збігаються. Ми повинні захищати Договір про ЄС, маємо захищати наші національні інтереси, захищати фінансові ресурси, які належать нашим країнам»,- підкреслив Орбан.

Він додав, що питання верховенства права не має нічого спільного з фінансовими питаннями. Він додав, що Варшава і Будапешт не хочуть, щоб вони пов’язувалися з питаннями міграції чи гендеру.

Угорський прем’єр наголосив, що є шанси на польсько-угорську перемогу у питанні бюджету ЄС, зауваживши, що їм протидіє Німецьке головування в Євросоюзі. Він додав, що Польща й Угорщина мають достатньо сил, щоб спільно захистити свою позицію.

Орбан зазначив, що європейські кошти, зокрема з фонду відновлення ЄС не є «манною з неба і подарунком на Різдво, а тим, що належить країнам».

Як повідомлялося, Польща й Угорщина не погоджуються на прив’язку бюджету ЄС на 2021-2027 роки та фонду відновлення з питаннями верховенства права і погрожують накласти вето. Черговий раунд переговорів на рівні лідерів країн ЄС має відбутися 10-11 грудня. Упродовж двох тижнів Орбан двічі побував у Варшаві, польський прем’єр Моравецький за цей час також відвідав Будапешт.

Фото: Getty Images