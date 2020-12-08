Експрезиденти Польщі закликають уряд не блокувати бюджет ЄС

Колишні президенти Польщі Лєх Валенса, Александер Кваснєвський і Броніслав Коморовський закликали уряд не шантажувати решту країн ЄС накладенням вето на бюджет Євросоюзу.

Їхню спільну заяву оприлюднило видання Gazeta Wyborcza, передає кореспондент Укрінформу.

“Немає політичної й суспільної згоди на антиєвропейський курс, а жодна політична сила не має мандата на його реалізацію. Тому ми закликаємо президента Польщі, прем’єр-міністра та уряд припинити шантаж решти країн ЄС накладенням вето на європейський бюджет, який раніше було прийнято й оголошено великим успіхом польського уряду”,- йдеться в заяві.

У зверненні наголошується, що ці дії "шкідливі для Польщі і її місця в об’єднаній Європі".

Експрезиденти наголосили, що ветування бюджету ЄС було б зрозумілим, якби він був несправедливим щодо Польщі. Однак, як зауважили колишні польські лідери, бюджет ЄС для Польщі на 2021-2027 роки, який глава уряду РП Матеуш Моравецький схвалив в липні цього року, планується понад 139 млрд євро у формі дотацій та 34 млрд – у позиках. Натомість у бюджеті на 2007-2013 роки Польща отримала від ЄС 67 млрд євро, на 2014-2020 роки – 82,5 млрд, нагадали вони.

Валенса, Кваснєвський та Коморовський підкреслили, що ці кошти потрібні країні для боротьби з економічними наслідками пандемії коронавірусу, зокрема для захисту робочих місць і польських підприємств.

“Тож ми з усією впевненістю заявляємо, що європейський бюджет, на який чекає вся Європа, не може стати заручником партійних чи навіть внутрішньопартійних ігор за владу у середовищі польських правих”, - підкреслили експрезиденти.

Як повідомлялося, усі країни ЄС, крім Польщі та Угорщини, погодилися зі спільною пропозицією Німецького головування в ЄС і Європарламенту, що розподіл європейських коштів має залежати від дотримання країнами принципів верховенства права. За недотримання цих принципів країні загрожує втрата європейських коштів.

Європейські інституції в останні роки активно критикують Польщу та Угорщину за порушення принципів верховенства права, зокрема за втручання у незалежність судової гілки влади. У цьому контексті Єврокомісія ініціювала проти Польщі кілька дисциплінарних процедур.

Фото: Bartosz Bańka / Agencja Gazeta