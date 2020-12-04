Польське головування в 2022 році мобілізує потенціал ОБСЄ – глава МЗС

Польща під час свого головування в 2022 році прагнутиме використати значний потенціал ОБСЄ для вирішення міжнародних проблем.

Про це в четвер під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі сказав глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Під час Польського головування ми готові мобілізувати великий потенціал ОБСЄ”,- підкреслив Рау.

Він зазначив, що тривале порушення суверенітету і територіальної цілісності України залишається "значним викликом для європейської безпеки".

“Ми задоволені зменшенням насильства в результаті припинення вогню. Однак політичний прогрес для мирного врегулювання необхідний”,- сказав Рау.

Він додав, що СММ ОБСЄ повинна отримати безперешкодний доступ до усієї території України.

У контексті ситуації в Білорусі глава польської дипломатії підкреслив, що ОБСЄ має відповідні інструменти для деескалації напруги і повинна їх ефективно застосувати.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня розпочалася дводенна 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україна представлена міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Російська агресія проти України є однією з головних тем зустрічі.