Президент Європарламенту - про бюджет ЄС: Пакет погоджений, немає жодного плану «В»

Європейський парламент погодив пропозиції до багаторічного бюджету ЄС (MFF) на 2021-2027 роки та Пакету відновлення після коронакризи «Нове покоління ЄС» і не має наміру знову розпочинати переговори з цього питання.

Про це заявив президент Європарламенту Девід Сассолі на пресконференції за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Португалії - країни, що прийме головування в ЄС з початку наступного року, повідомляє кореспондент Укрінформу,

“У контексті MFF та фонду відновлення я перебуваю у тісному контакті з Німецьким головуванням ЄС щодо переговорів з урядами Польщі та Угорщини. Минулого місяця ми досягли амбітної угоди стосовно цього пакету, що виділяє більше коштів для ключових програм ЄС, та щодо міцного механізму верховенства права. Для Європарламенту цей пакет є вже погодженим... Немає жодного плану В», - наголосив Сассолі.

Він висловив сподівання, що Німецьке головування ЄС зможе швидко вирішити це важливе питання, тож фонди, передбачені багаторічним бюджетом ЄС та фінансовим інструментом «Нове покоління ЄС», будуть доступні вже з початку 2021 року.

Сассолі також зауважив, що грудень стане вирішальним місяцем для Європи, адже саме у цей час має бути досягнута згода Європейської ради щодо MFF та фонду відновлення.

Надзвичайно важливим питанням є і те, чи вдасться до кінця року домовитися щодо майбутніх торгівельних відносин з Великою Британією, перехідний період для якої за угодою про Brexit спливає 31 грудня. У цьому зв'язку президент Європарламенту заявив про готовність провести надзвичайне засідання навіть під час різдвяних свят для дотримання демократичної процедури щодо домовленостей між ЄС і Британією.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада посли країн ЄС у Брюсселі узгодили умови розподілу коштів в бюджеті ЄС на 2021-2027 роки, що перевищує трильйон євро, і фонду відновлення економіки країн ЄС, які постраждали від пандемії коронавірусу, ємністю 750 мільярдів євро. Усі країни ЄС, крім Польщі та Угорщини, погодилися зі спільною пропозицією Німецького головування в ЄС і Європарламенту, що розподіл європейських коштів має залежати від дотримання країнами принципів верховенства права. Через позицію двох країн процес ухвалення бюджету ЄС практично заблокований.

Європейські інституції в останні роки активно критикують ці дві країни за порушення принципів верховенства права: в Польщі це стосується незалежності судової влади, в Угорщині – розподілу владних повноважень та дотримання базових свобод.

Фото: Michel Christen/primorske.si