У В’єтнамі вирує тайфун «Молаве», понад 30 загиблих, десятки зниклих безвісти

Унаслідок потужного тайфуну "Молаве" у В'єтнамі загинула вже щонайменше 31 людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Наразі рятувальники розшукують ще щонайменше 48 осіб.

Фото: CARE International

Зазначається, що 19 людей загинули через зсув ґрунту, який спричинив потужний тайфун у провінції Куанг Нам. Також у морі були виявлені 12 тіл рибалок.

ВМС шукає ще 14 рибалок після того, як їхні човни затонули.

Мільйони людей залишилися без світла. Більше того, у понад 56 тисяч громадян були пошкоджені домівки.

Загалом у В’єтнамі з початку жовтня загинули щонайменше 160 людей, більшість з яких сталися унаслідок зсувів ґрунту через численну кількість штормів в країні.

Фото: Yen Duong for IFRC