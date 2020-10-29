У В’єтнамі вирує тайфун «Молаве», понад 30 загиблих, десятки зниклих безвісти
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Укрінформ
Унаслідок потужного тайфуну "Молаве" у В'єтнамі загинула вже щонайменше 31 людина.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Наразі рятувальники розшукують ще щонайменше 48 осіб.
Зазначається, що 19 людей загинули через зсув ґрунту, який спричинив потужний тайфун у провінції Куанг Нам. Також у морі були виявлені 12 тіл рибалок.
ВМС шукає ще 14 рибалок після того, як їхні човни затонули.
Мільйони людей залишилися без світла. Більше того, у понад 56 тисяч громадян були пошкоджені домівки.
Загалом у В’єтнамі з початку жовтня загинули щонайменше 160 людей, більшість з яких сталися унаслідок зсувів ґрунту через численну кількість штормів в країні.
Фото: Yen Duong for IFRC