На Філіппінах вирує тайфун «Молаве», є загиблі

В результаті потужного тайфуну «Молаве» на Філіппінах загинули щонайменше дев’ятеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bangkok Post.

Місцева влада не виключає збільшення кількості загиблих унаслідок стихійного лиха. Ще 12 рибалок розшукують після їхнього зникнення у морі.

Наразі понад 70 тисяч людей знаходяться у більш як 800 центрах притулку. Всього від негоди потерпають понад 900 тисяч людей.

Зазначається, що щороку Філіппіни зіштовхуються у середньому з 20 штормами й тайфунами.

Найсмертельніший тайфун був зафіксований у країні у 2013 році, тоді унаслідок «Хайяна» загинуло понад 7 300 людей.

Очікується, що днями «Молаве» продовжить свій рух до В’єтнаму.