Тайфун “Хайшен” дістався Південної Кореї, евакуювали тисячу людей

У Південній Кореї через тайфун “Хайшен” тисячі будинків залишилися без електропостачання, близько 1000 людей евакуйовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За інформацією радіо KBS, зранку у понеділок під дію тайфуну потрапило місто Ульсан, де припинилася подача електроенергії на заводи Hyundai Motors і Hyundai Mobis. Без енергопостачання залишилося близько 30 тис. житлових будинків.

Фіксуються пориви вітру силою 42 метри за секунду.

А подекуди на острові Чеджу випало по 500 міліметрів опадів.

Повідомляється, що скасовано понад 300 авіарейсів у 10 аеропортах, включаючи міжнародний аеропорт Чеджу. Декілька разів зупинялися потяги на лінії Сеул-Пусан.

Наразу тайфун рухається в північному напрямку, тож невдовзі може створити загрозу для КНДР.

Як повідомлялося, кілька днів тому тайфун «Майсак» налетів на Корейський півострів, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Фото: YONHAP News