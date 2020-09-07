Тайфун “Хайшен” дістався Південної Кореї, евакуювали тисячу людей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За інформацією радіо KBS, зранку у понеділок під дію тайфуну потрапило місто Ульсан, де припинилася подача електроенергії на заводи Hyundai Motors і Hyundai Mobis. Без енергопостачання залишилося близько 30 тис. житлових будинків.
Фіксуються пориви вітру силою 42 метри за секунду.
А подекуди на острові Чеджу випало по 500 міліметрів опадів.
Повідомляється, що скасовано понад 300 авіарейсів у 10 аеропортах, включаючи міжнародний аеропорт Чеджу. Декілька разів зупинялися потяги на лінії Сеул-Пусан.
Наразу тайфун рухається в північному напрямку, тож невдовзі може створити загрозу для КНДР.
Як повідомлялося, кілька днів тому тайфун «Майсак» налетів на Корейський півострів, внаслідок чого загинуло двоє людей.
Фото: YONHAP News