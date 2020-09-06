Потужний тайфун дістався Японії, десятки тисяч людей евакуюють

Другий за тиждень тайфун дістався південних островів Японії, понад 50 тисяч осіб попередили про евакуацію.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Тайфун спричинив сильні вітри та дощі на південних островах, зірвав дахи та залишив будинки без електрики. Як зазначає видання, негода просувається на північ - у зону, вразливу для повеней і зсувів.

Уряд Японії попередив про евакуацію для понад 50 тис. осіб на островах Окінава і Кюсю, включаючи префектури Кагосіма і Нагасакі. Попередження повідомляються за кілька днів, щоб люди були готові сховатися і запастися їжею і водою.

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Метеорологи попередили, що дощі шторму будуть таким же сильними, «як відро з водою, вилите на голову». Кілька річок на головному південно-західному острові Кюсю знаходяться під загрозою розливу.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня на японському острові Кюсю щонайменше 18 осіб постраждали від потужного тропічного тайфуну «Майсак».

Фото: AAP