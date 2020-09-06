Потужний тайфун дістався Японії, десятки тисяч людей евакуюють

Потужний тайфун дістався Японії, десятки тисяч людей евакуюють

Укрінформ
Другий за тиждень тайфун дістався південних островів Японії, понад 50 тисяч осіб попередили про евакуацію. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Тайфун спричинив сильні вітри та дощі на південних островах, зірвав дахи та залишив будинки без електрики. Як зазначає видання, негода просувається на північ - у зону, вразливу для повеней і зсувів.

Уряд Японії попередив про евакуацію для понад 50 тис. осіб на островах Окінава і Кюсю, включаючи префектури Кагосіма і Нагасакі. Попередження повідомляються за кілька днів, щоб люди були готові сховатися і запастися їжею і водою.

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Метеорологи попередили, що дощі шторму будуть таким же сильними, «як відро з водою, вилите на голову». Кілька річок на головному південно-західному острові Кюсю знаходяться під загрозою розливу.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня на японському острові Кюсю щонайменше 18 осіб постраждали від потужного тропічного тайфуну «Майсак».

Фото: AAP

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