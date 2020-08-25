NASA показало потужний тайфун в Азії з космосу

Метеорологічний супутник Suomi NPP від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав, як виглядає з космосу тропічний тайфун «Баві».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє американське відомство у власному блозі.

Сам знімок був зроблений 24 серпня у Східнокитайському морі.

Зазначається, що тропічний циклон «Баві» почав формуватися ще 21 серпня. На наступний день він посилився до тропічного шторму. Вже 23 серпня «Баві» досяг статусу тайфуну, коли дістався до півдня Південній Кореї.

Очікується, що тайфун набиратиме потужність поривів вітру до 204 км за годину перед тим, як вдарить по Північній Кореї 26 серпня.

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Як повідомляв Укрінформ, Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) заявило про наближення до Землі астероїда 2018VP1.