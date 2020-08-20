Китай за півтора року запустить ще чотири супутники для обсервації океанів

Влада Китаю планує впродовж наступних 16 місяців вивести на орбіту чотири супутники для моніторингу океанів на Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Перший супутник буде запущений вже у вересні, другий у листопаді, а решту виведуть на орбіту наступного року.

Китай запустив свій перший супутник для моніторингу океану HY-1A у травні 2002 року, а останній HY-1D - у червні нинішнього.

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Загалом країна вивела на орбіту 7 таких супутників.