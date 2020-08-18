SpaceX запустила у космос вже 11 партію супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX знову побила рекорд, коли у вівторок 18 серпня запустила уже вшосте до космосу ракету Falcon 9.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter – там же розміщено і низку відповідних відеозаписів.

Також пряму трансляцію запуску компанія вела на своїй сторінці в YouTube.

Так, у вівторок 18 серпня о 17:31 за київським часом у космос було запущено 58 одиниць супутників, які є 11-ою партією в програмі з глобального підключення до інтернету.

З огляду на те, що це вже шостий запуск Falcon 9, SpaceX наразі зумів установити новий рекорд із використання ступеня польотів. До цього жодній компанії не вдавалося цього.

Таким чином, загальне число супутників Starlink у космосі зросло до 653.

При цьому SpaceX планує збільшити кількість супутників на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.