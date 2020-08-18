SpaceX запустила у космос вже 11 партію супутників Starlink

SpaceX запустила у космос вже 11 партію супутників Starlink

Відео
Укрінформ
Компанія Ілона Маска SpaceX знову побила рекорд, коли у вівторок 18 серпня запустила уже вшосте до космосу ракету Falcon 9. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter – там же розміщено і низку відповідних відеозаписів.

Також пряму трансляцію запуску компанія вела на своїй сторінці в YouTube.

Так, у вівторок 18 серпня о 17:31 за київським часом у космос було запущено 58 одиниць супутників, які є 11-ою партією в програмі з глобального підключення до інтернету.

З огляду на те, що це вже шостий запуск Falcon 9, SpaceX наразі зумів установити новий рекорд із використання ступеня польотів. До цього жодній компанії не вдавалося цього.

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Таким чином, загальне число супутників Starlink у космосі зросло до 653.

При цьому SpaceX планує збільшити кількість супутників на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.

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