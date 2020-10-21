У В’єтнамі вже 106 загиблих від повеней

Унаслідок потужних повеней у центральній частині В’єтнаму за декілька днів загинуло вже щонайменше 106 людей, ще 27 осіб розшукують.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Voice of Vietnam.

Багато районів досі залишаються затопленими.

За словами місцевих чиновників, наразі рятувальники намагаються дістати до людей, які залишилися заблокованими в результаті стихійного лиха.

Для провінції Куанг Трі вже зібрали понад 1,3 мільйонів доларів США для допомоги пострадавшим.

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Тим часом віцепрем’єр країни Трін Дін Дунг проінспектував безпеку найбільшого водосховища в провінції Ха Тін

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок сильних повеней у декількох в’єтнамських провінціях загинуло вже щонайменше 84 людини, ще 38 розшукуються.