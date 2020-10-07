У Тернополі злива створила транспортний колапс

Під час потужної зливи у Тернополі 6 жовтня упродовж двох годин випала майже половина місячної норми опадів.

Як передає Укрінформ, про це 7 жовтня повідомила пресслужба міської ради.

«Напередодні, 6 жовтня, у Тернополі трапилася надзвичайна ситуація, а саме - дощова повінь, що тривала близько двох годин і під час якої випало 46% місячної норми опадів. Це призвело до підтоплення окремих низинних вулиць міста та транспортного колапсу», - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, в цей час комунальні та підрядні організації працювали в посиленому режимі. Завдяки тому, що на колекторі у парку ім. Т. Шевченка були підняті плити, значний обсяг води зійшов.

Читайте також: Київ накрила потужна злива

Міський голова також зазначає, що у місті буде створена комісія, яка опрацює всі скарги тернополян, що постраждали від підтоплення, а це: окремі квартири, будинки, комерційні приміщення і транспортні засоби, та передасть зібрану інформацію уряду з вимогою виплатити компенсацію цим жителям міста.

Зараз за дорученням міського голови у Тернополі запроваджують цілодобове чергування працівників комунальних служб, які слідкуватимуть за роботою дощеприймальних решіток, а на окремих вулицях вже облаштовано додаткові місця для збору і прийому дощової води.

На перевізників, чиї водії у вечірні години 6 жовтня з’їхали з маршруту, будуть складені протоколи про адміністративну відповідальність.

Як повідомляло агентство, у Тернополі ввечері 6 жовтня упродовж двох годин випало понад 950 млн літрів опадів. Населення міста становить близько 200 тис. людей, і в перерахунку на одного жителя випало 5 тис. літрів опадів.