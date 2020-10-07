Зранку, 7 жовтня, Київ накрила потужна злива, багато будинків залишилися без світла, на проблемних місцях чергує гідрослужба «Київавтодору».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Техніка гідрослужб КК «Київавтодор» виїхала на місця можливих підтоплень ще до початку зливи. Напередодні прогнозованих дощів – у кожному районі посилено очищали зливостоки," - йдеться у повідомленні.

Техніка, зокрема, виїхала: на просп. Броварський біля станції метро «Чернігівська», на розв’язку поблизу станції метро «Лівобрежна», на вул. Брожка, до тунелю на вул. О. Теліги.

Завдяки своєчасній роботі підтоплень на балансовій мережі вдалось уникнути.

Дощ у столиці / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

«Київавтодор» запевняє, що у разі появи підтоплень, їх оперативно ліквідують. Для цього є 72 одиниці спецтехніки.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Через грозу без електрики залишились 40 будинків житлового масиву Відрадний, повідомили у ДТЕК Київські електромережі у Фейсбуці.

"У Києві оголошено штормове попередження. Через грозу та значний дощ вже відключились дві високовольтні лінії 35 кВ в Києві та області - лінія Святошино-Київ-Волинський ДТЕК Київські електромережі та лінія Боярка-Київ-Волинський ДТЕК Київські регіональні електромережі. Від них живляться 40 будинків житлового масиву Відрадний", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у середу, 7 жовтня, у більшості областей очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме 15-20°, на півдні та сході - до 25° тепла.