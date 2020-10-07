Київ накрила потужна злива
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Техніка гідрослужб КК «Київавтодор» виїхала на місця можливих підтоплень ще до початку зливи. Напередодні прогнозованих дощів – у кожному районі посилено очищали зливостоки," - йдеться у повідомленні.
Техніка, зокрема, виїхала: на просп. Броварський біля станції метро «Чернігівська», на розв’язку поблизу станції метро «Лівобрежна», на вул. Брожка, до тунелю на вул. О. Теліги.
Завдяки своєчасній роботі підтоплень на балансовій мережі вдалось уникнути.Дощ у столиці / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ
«Київавтодор» запевняє, що у разі появи підтоплень, їх оперативно ліквідують. Для цього є 72 одиниці спецтехніки.
Водіїв закликають бути обачними на дорогах.
Через грозу без електрики залишились 40 будинків житлового масиву Відрадний, повідомили у ДТЕК Київські електромережі у Фейсбуці.
"У Києві оголошено штормове попередження. Через грозу та значний дощ вже відключились дві високовольтні лінії 35 кВ в Києві та області - лінія Святошино-Київ-Волинський ДТЕК Київські електромережі та лінія Боярка-Київ-Волинський ДТЕК Київські регіональні електромережі. Від них живляться 40 будинків житлового масиву Відрадний", - йдеться у повідомленні.
У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у середу, 7 жовтня, у більшості областей очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме 15-20°, на півдні та сході - до 25° тепла.