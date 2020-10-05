Дощі та до +22°: де в Україні можна буде обійтись без парасольки

В Україні у вівторок дощі ймовірні у західних і північних областях, очікуються пориви вітру до 20 м/с, температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, Вінницькій, Житомирській, вдень і в Київській областях дощі, подекуди грози (вдень у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях місцями значні дощі); на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім крайнього сходу, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні Одещини 15-19°, у східних областях 5-10°; вдень 17-22°, на півдні країни до 25°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 6 жовтня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 12-14°, вдень близько 20°, на Київщині вночі 9-14°, вдень 17-22°.

Згідно з прогнозом на 7-8 жовтня, в Україні, крім сходу та південного сходу, дощі, у більшості північних, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Одеській областей місцями значні дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень 7 жовтня на Лівобережжі, 8 жовтня на більшій частині території країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 16-21°, у південній та східній частинах до 24°, 8 жовтня у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях 13-18° .

На Київщині помірний дощ, 7 жовтня місцями значний дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 7 жовтня 16-21°, 8 жовтня 13-18°.

Синоптики прогнозують в Україні, крім заходу та крайнього сходу, 9 жовтня помірні, 10 жовтня невеликі дощі. Температура вночі 6-12°, у західних областях 3-9° тепла; вдень 11-17°, на півдні та на сході країни 14-20°.

У столичному регіоні 9 жовтня помірні, 10 жовтня невеликі дощі. Температура вночі 6-11°; вдень 12-17°.