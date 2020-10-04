Тепло та трохи дощів: синоптики розповіли, як в Україні почнеться тиждень

В Україні у понеділок, 5 жовтня, у ряді регіонів очікується невеликий дощ та до 24° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«У західних, Вінницькій, Житомирській, вночі і в Київській областях невеликий, місцями помірний дощ, подекуди гроза, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі Чорного моря до 18°, на Лівобережжі 5-10° тепла; вдень - 19-24°.

У Києві та Київській області 5 жовтня вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 10-15°, вдень 19-24°, у Києві вночі 13-15°, вдень 19-21°.