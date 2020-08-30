У центрі Мінська - автозаки і водомети, площу Незалежності огородили

У Мінську співробітники міліції встановлюють огорожу по периметру площі Незалежності, де 30 серпня, в день 66-річчя президента Олександра Лукашенка, заплановано Марш миру і незалежності.

Про це повідомляє Радыё Свабода, передає Укрінформ.

«На навколишніх вулицях теж багато спецтехніки та співробітників правоохоронних органів, які ховаються за фіранками у жовтих цивільних автобусах», - йдеться в повідомленні.

Раніше в центрі Мінська на площі Перемоги були помічені мікроавтобуси з російськими номерами, з яких виходять люди з прапорами РФ, так званими георгіївськими і червоно-зеленими стягами Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.