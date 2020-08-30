У світі - понад 25 мільйонів випадків коронавірусу

У світі виявлено понад 25,17 мільйона випадків зараження коронавірусу, померло майже 846,8 тисячі людей.

Такі дані містить портал Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі станом на ранок 30 серпня зафіксовано 25 170 439 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 846 792 летальні, одужали вже 17 510 604 людини.

Водночас, стан 61 329 хворих оцінюється як серйозний або критичний.

Найбільше інфікованих виявлено у США - тут зафіксовано 6 139 078 випадків зараження коронавірусом, померло вже 186 855 американців.

На другому місці за кількістю хворих на COVID-19 Бразилія, де 3 846 965 інфікованих померло 120 498 людей.

В Індії встановлено 3 542 733 випадки зараження коронавірусом, з них 63 657 летальних.

У Росії кількість інфікованих наразі сягнула 985 346-ти, з них 17 025 росіян померли.

Як повідомлялося, В Україні станом на 30 серпня лабораторно підтверджено 119 074 випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2096 нових випадків.