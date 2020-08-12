Словаччина заявляє про початок другої хвилі коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крачі заявив, що друга хвиля епідемії COVID-19 у країні вже розпочалася.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Slovak Spectator.

"Немає сенсу обговорювати потенційну другу хвилю коронавірусу, оскільки вона вже почалася", - сказав глава МОЗ.

Водночас в уряді запевнили, що епідемічна ситуація хоч і погіршується, але перебуває під контролем.

Епідеміологи прогнозують, що друга хвиля епідемії у Словаччині досягне свого піку у вересні, коли розпочнеться навчальний рік.

Як повіломлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 20 585 207 випадків COVID-19, зокрема 747 003 летальні, одужало 13 491 500 людей.