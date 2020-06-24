Президент Словаччини самоізолювалася через COVID-19

Президент Словаччини Зузана Чапутова відправилася до кінця тижня на превентивну самоізоляцію після того, як один зі співробітників її Офісу контактував з людиною, у якої підтвердили коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

«Президент Зузана Чапутова скасувала свою робочу програму та залишиться вдома до п’ятниці 26 червня на превентивній самоізоляції», - йдеться у повідомленні.

Очільниця Словаччина ухвалила таке рішення після того, як один зі співробітників її Офісу контактував з людиною, у якої підтвердили коронавірус (COVID-19).

Зазначається, що Чапутова повинна була сьогодні зустрітися з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у її рідному місті Пезінок.

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Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня у світі зафіксовано 9 355 106 випадків коронавірусу, зокрема 479 819 летальних випадків та 5 041 846 осіб одужали.