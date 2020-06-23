Перша ракетка світу Джокович заразився коронавірусом
Сербський тенісист Новак Джокович, який посідає перше місце в рейтингу ATP, здав позитивний тест на коронавірус, повідомляють сербські ЗМІ.
33-річний спортсмен напередодні виступав в турнірі Adria Tour. До цього серед учасників змагання заразилися болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич і серб Віктор Троїцькі.
Раніше Новак Джокович відмовився здавати тест на коронавірус на місці в Хорватії, коли першим серед тенісистів заразився Димитров. Перша ракетка світу посилався на відсутність будь-яких симптомів, але все ж здав тест вже в Белграді.
Джокович вже вибачився за те, що турнір проводили без належних мір безпеки проти коронавірусу. Серб пішов на самоізоляцію на два тижні.
Нагадаємо, офіційний сезон ATP відновиться 14 серпня. Турнір Великого Шолома - US Open - пройде з 31 серпня по 13 вересня.