Троє топових тенісистів заразилися коронавірусом на турнірі Adria Tour

Зараження підтвердили у Троїцьки, Чорича і Димитрова. Новак Джокович відмовився здавати тест.

Уже третій тенісист заразився коронавірусом після участі на виставковому турнірі Adria Tour. Цього разу зараження підтвердилося у серба Віктора Троїцькі. Також хвора його вагітна дружина, повідомляє glassrpske.com.

Троїцькі брав участь на турнірі Adria Tour з 13 по 14 червня в Белграді, після чого з 16 по 18 червня виступав на турнірі Eastern European Championship, який організувала академія Янко Тіпсаревича.

Раніше COVID-19 виявили у болгарина Григора Димитрова і хорвата Борни Чорича. Вони контактували з першою ракеткою світу Новаком Джоковичем, який відмовився здавати тест на коронавірус.

Читайте також: Другий тенісист заразився коронавірусом на турнірі Джоковича

Через зараження Григора Димитрова фінальний матч турніру Adria Tour між Новаком Джоковичем і Андрієм Рубльовим скасували.

Нагадаємо, офіційний сезон ATP відновиться 14 серпня. Турнір Великого Шолома - US Open - пройде з 31 серпня по 13 вересня.

Фото: Getty Images