Другий тенісист заразився коронавірусом на турнірі Джоковича

Хорватський тенісист Борна Чорич заявив, що у нього виявили коронавірус.

"Хочу, щоб всі, хто контактував зі мною в останні дні, пройшли тестування! Мені дуже шкода, що я міг завдати шкоди! Відчуваю себе добре, і у мене немає ніяких симптомів. Бережіть себе і своє здоров'я", - написав Чорич в Instagram.

Хорват брав участь у виставковому турнірі серії Adria Tour, який був організований першою ракеткою світу Новаком Джоковичем. Фінальна зустріч змагань між сербом і росіянином Андрієм Рубльовим була скасована після того, як тест болгарського тенісиста Григора Димитрова на коронавірус дав позитивний результат.

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За інфомацією Sport Klub, тест на коронавірус фітнес-тренера Джоковича Марко Паніні також виявився позитивним.

На фото: Борна Чорич (Getty Images).