ATP затвердила медичний протокол для проведення змагань

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) затвердила медичний протокол для проведення турнірів.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Всім учасникам змагань, включаючи гравців, тренерів, фізіотерапевтів, арбітрів та організаторів турніру, будуть вимірювати температуру. Якщо вона перевищить 37,8 градуса, людина не буде допущена на територію змагань і буде поміщена в карантин.

Після прибуття на турнір всі учасники здаватимуть тест на COVID-19, його необхідно буде перездавати кожні чотири дні. У разі позитивного результату всі особи, які контактували з хворим, проходитимуть тестування раз у два дні, а температура вимірюватиметься щодня.

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Чоловічий тенісний тур, який був загальмований через пандемію коронавірусу, планується відновити 14 серпня турніром у Вашингтоні.