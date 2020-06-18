Жовтневий турнір ATP 500 у Токіо скасували через коронавірус

Асоціація тенісу Японії прийняла рішення скасувати у зв'язку з пандемією коронавірусу представницький турнір ATP 500 в Токіо, запланований на 5-11 жовтня.

Організатови змагань на сторінці у Twitter зазначили, що їхній пріоритет - здоров'я та безпека уболівальників і персоналу.

ATP поки визначилася з тенісним календаоем на серпень та вересень. Турніри, що пройдуть після "Ролан Гаррос", будуть оголошені пізніше.

Фото: twitter.com/rakutenopen.