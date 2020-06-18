Світоліна: Починаю потроху повертати форму

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна розповіла про свої найближчі плани.

Спортсменка, зокрема, зазначила, що проведе кілька виставкових матчів, повідомляє BTU.

"Нині я вже починаю потроху повертати форму. Зіграю кілька виставкових матчів: у Швейцарії через пару тижнів, у Берліні. Готуватимуся. Добре, що є такі виставкові турніри. Вони маленькі, там 8-10 учасників, проводяться без глядачів. Це хороші проміжні змагання, які нині дають мотивацію тренуватися й готуватися ", - сказала перша "ракетка" України.

Еліна також поділилася думками про свою участь у Відкритому чемпіонаті США, який сає стартувати 31 серпня.

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"Чудово, що все повертається, звичайно ж, є дуже багато запитань. Думаю, не лише у мене, - зазначила Світоліна. - Умови, які нам пропонують, не ідеальні. Буде багато тестів, плюс ізоляція, не зрозуміло, що буде з очками, з грошима... Якщо не буде очок, не знаю, чи є сенс їхати й виступати, оскільки умови досить жорсткі".

Фото: Weibo.