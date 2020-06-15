Вперше після карантину Світоліна зіграє на турнірі в Берліні

Турнір в Берліні пройде з 13 по 19 липня, змагання відбудуться без глядачів.

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтвердила на своїй сторінці у Twitter, що виступить на виставковому турнірі в Берліні. Призовий фонд жіночої сітки змагання – 100 тисяч євро.

Крім Світоліної, за титул поборються Кікі Бертенс з Нідерландів, дві представниці Німеччини Андреа Петкович і Юлія Гергес, чешка Петра Квітова. Ще одну учасницю турніру в Берліні оголосять пізніше.

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Турнір в Берліні пройде з 13 по 19 липня. Змагання відбудуться без глядачів.

В даний момент Світоліна посідає п'яте місце рейтингу WTA. Нагадаємо, що в зв'язку з пандемією коронавірусу паузу в тенісному сезоні продовжили до 31 липня. WTA вже працює над оновленим календарем змагань.