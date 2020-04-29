Світоліна достроково завершила виступ на віртуальному турнірі Mutua Madrid Open

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна вибула з боротьби після групового етапу віртуального тенісного турніру Mutua Madrid Open Virtual Pro.

Після поразок від румунки Сорани Кирсті (2:4) і Вікторії Азаренко з Білорусі (1:3) Світоліна поступилася британці Йоганні Конті - 2:4, посівши останнє місце в квартеті 2, повідомляє БТУ.

"YESSS. I won. I WON!" 🙌



That she did.@vika7 gets it done 3-1 against Elina Svitolina to capture her first victory in the @MutuaMadridOpen. #MMOPEN #PlayAtHome pic.twitter.com/7LKoQ0T5t2 — Tennis Channel (@TennisChannel) April 28, 2020

Таким чином, до чвертьфіналу змагань з цієї групи вийшли Кирстя і Конта.

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Нагадаємо, що змагання пройдуть до 30 квітня.