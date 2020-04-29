Світоліна достроково завершила виступ на віртуальному турнірі Mutua Madrid Open

Світоліна достроково завершила виступ на віртуальному турнірі Mutua Madrid Open

Відео
Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна вибула з боротьби після групового етапу віртуального тенісного турніру Mutua Madrid Open Virtual Pro.

Після поразок від румунки Сорани Кирсті (2:4) і Вікторії Азаренко з Білорусі (1:3) Світоліна поступилася британці Йоганні Конті - 2:4, посівши останнє місце в квартеті 2, повідомляє БТУ.

Таким чином, до чвертьфіналу змагань з цієї групи вийшли Кирстя і Конта.

Читайте також: В Іспанії планують провести серію національних тенісних турнірів

Нагадаємо, що змагання пройдуть до 30 квітня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-