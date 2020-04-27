В Іспанії планують провести серію національних тенісних турнірів

У разі повного скасування тенісних сезонів WTA та ATP, Федерація тенісу Іспанії (FET) проведе 18 національних турнірів.

FET організує шість національних турнірів для гравців із топ-100, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Змагання пройдуть і серед чоловіків, і серед жінок, на них хочуть виділити 600 тисяч євро.

Також планується організувати 12 національних турнірів для тенісистів, які посідають в рейтингах місця з 90-го по 500-те.

Цю ініціативу підтримали провідні тенісисти Іспанії.

12-та "ракетка" світу Роберто Батістута, зокрема, сказав: "Федерація виступила з чудовою ініціативою, щоб допомогти іспанському тенісу. Ідея повернення до клубів, де ми не грали вже багато років, здається чудовою. Це допоможе відродити великий теніс на національному рівні".

Як заявив директора тимчасової лікарні для хворих на коронавірус у Мадриді Антоніо Сапатеро, безпечне проведення турнірів цілком є реальним.

"Під час національних турнірів не існуватиме жодних проблем, якщо будуть дотримуватися всіх правил та безпечної дистанції. Учасники матчів перебувають у 30-ти метрах один від одного. За іграми навіть можуть спостерігати глядачі - на відстані двох метрів один від одного. Думаю, з медичної точки зору, це можливо", - заявив Сапатеро.

На фото mundodeportivo: Роберто Батістута.