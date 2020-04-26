Паузу в тенісному сезоні продовжать до серпня - ЗМІ

Змагання Асоціації тенісистів професіоналів (АТР) і Жіночої тенісної асоціації (WTA) точно не відновлять раніше об'єднаного турніру в Цинциннаті (США).

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За даними джерела, за підсумками останніх нарад тенісного керівництва, паузу в тенісі продовжать втретє, цього разу - до серпня.

Відзначається, що турніри будуть скасовані аж до чемпіонату в Цинциннаті (15-23 серпня), де проходять змагання серії ATP Masters 1000 і WTA Premier 5.

При цьому, всі тенісні структури сходяться на думці, що якщо у гравців будуть труднощі з подорожами через обмежувальні заходи, то відновлювати сезон в ATP і WTA не будуть.