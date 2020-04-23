В ATP і WTA не виключають можливості об'єднання турів на тлі пандемії коронавірусу

Глави Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіночої тенісної асоціації (WTA) прокоментували ідею об'єднання турів, яку днями оприлюднив відомий швейцарський тенісист Роджер Федерер.

Андреа Гауденція і Стів Саймон, зокрема, відзначили позитивний ефект, який дає спільна робота чоловічих і жіночих тенісних організацій. Про це повідомляє БТУ.

"Одна з наших сильних сторін і те, що відрізняє нас від багатьох інших видів спорту, - це коли на найбільших аренах об'єднуються чоловіки і жінки. Ми чекаємо з нетерпінням продовження нашої співпраці і обговорень з WTA і іншими учасниками процесу з усіх аспектів нашого бізнесу", - передає слова Гауденції журналіст Крістофер Клері.

Така ж позиція вказана і в заяві глави WTA Стіва Саймона: "WTA завжди тісно співпрацювала з різними учасниками і керуючими організаціями в нашому спорті, щоб дати відповідь на ті виклики, з якими ми стикаємося через пандемію COVID-19. Як частина цього процесу, ми постійно перебуваємо в контакті з АТР, а наша увага зосереджена на здоров'ї та благополуччі наших гравців і всіх в нашому спорті, як і на тих обставинах, які впливають на Тури і нашу готовність відновити турніри. Довгий час я стверджую, що ми будемо краще, як спорт тоді, коли працюватимемо разом, і останні кілька тижнів тільки підтвердили це".

Глава Tennis Australia і директор Відкритого чемпіонату Австралії Крейг Тайлі зі свого боку зауважив, що велика віддача відбувається тоді, коли і чоловіки, і жінки об'єднуються.

"Якщо є така можливість, щоб всі 7 керівних органів в тенісі знайшли спільне рішення на благо майбутнього тенісу, тому що велика віддача відбувається тоді, коли і чоловіки, і жінки об'єднуються. Є такий шанс, при якому кожна зі сторін зможе використовувати успіх один одного і отримати користь від співпраці", - зауважив він.

Учора топ-тенісисти і колишні гравці в соцмережах позитивно відгукнулися на можливість об'єднання турів, про що раніше на своїй сторінці написав Роджер Федерер: "З цієї кризи можуть вийти дві ослаблені асоціації або одна сильніша".

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours…. — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Раніше повідомлялося, що ATP, WTA, ITF та турніри Grand Slam оголосили про спільну програму допомоги на час відсутності змагань через пандемію коронавірусу тенісистам, які мають низький рейтинг. Також під час паузи в сезоні пресслужби туров випускають спільний медіа-проект Tennis United.

Фото: btu.org.ua