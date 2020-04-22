Тенісні асоціації хочуть зібрати понад 6 млн дол, щоб допомогти гравцям

Організатори усіх чотирьох турнірів Grand Slam, ATP, WTA та ITF підтвердили, що вони розробляють спільну програму фінансової підтримки гравців, які опинилися у скрутному матеріальному становищі через скасування змагань.

Очікується, що в рамках такої програми можуть зібрати понад 6 млн дол, повідомляє BTU. Читайте також: Джокович, Надаль і Федерар допоможуть гравцям нижньої частини рейтингу Раніше стало відомо, що топ-виконавці, якы входять в Асоціацію тенісистів-професіоналів, запропонували свою ідею про створення фонду допомоги низькорейтинговим гравцям і зберуть від 4-х до 4,5 млн дол. Фото: Getty Images.