У Польщі скасували термін давності за злочини часів комунізму 1944-1990 років.

Про це повідомляє Радіо Польща.

«Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який скасовує термін давності за злочини часів комунізму в Польщі (1944-1990 роки)», - йдеться в повідомленні.

Тепер прокурори Інституту національної пам'яті Польщі зможуть притягати до відповідальності людей за злочини комуністичного режиму в Польщі.

Як зазначає видання, чинні нормативні акти передбачають, що термін давності для злочинів комуністичного режиму починає діяти з 1 серпня 1990 року і що покарання припиняється через 40 років у разі вбивства, військового злочину або злочину проти людяності, і через 30 років - у разі іншого злочину.

Таким чином, з 1 серпня цього року за останню категорію злочину притягати до відповідальності нікого не змогли б.